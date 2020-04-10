Adana'da yurtta karantinadaki 156 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

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Adana'da yurtta karantinadaki 156 kişi evlerine gönderildi
6 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Adana'ya getirilen ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantina altına alınan öğrenciler, memleketlerine gönderildi.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Adana'ya getirilen ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantina altına alınan öğrenciler, memleketlerine gönderildi.
Türkiye'ye giriş yapan ve kentteki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda karantinaya alınan işçi ve öğrencilerden oluşan 156 kişinin, 14 günlük karantina süresi doldu. Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, 45 ayrı kente gitmek için Adana'dan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:30 Kaynak: DHA
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