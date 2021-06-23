Adana'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi devam ediyor - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesinin, Adana'da da mevcut havuzların yanı sıra yeni kurulan 14 portatif havuzda devam ettiği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında yalnız gençlere değil, yüzme bilmeyen herkese havuzların ücretsiz olarak açık olduğunu aktardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından verilen eğitimlerin haftanın dört günü devam ettiğini ifade eden Çintimar, vatandaşların projeye ilgisinin çok iyi olduğunu belirtti.

Verilen eğitimlerle alt yaş grubundaki gençlerin yüzme sporcusu olma yönünde isteklerinin de ortaya çıktığını dile getiren Çintimar, sporun her geçen gün daha geniş kitlelere yayılması için çalıştıklarını kaydetti.???????