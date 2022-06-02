Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu

02.06.2022 17:36
Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu

Adana'da yüzünü yıkamak isteyen 62 yaşındaki Tekin Koray adlı vatandaş, sulama kanalına düşerek kayboldu. Koray'ın cansız bedeni, sualtı polisi ve sağlık ekiplerinin ortak çalışması sonucu bulundu.

Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde Tekin Koray (62), yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düşerek kayboldu. Arkadaşının 112'yi aramasıyla olay yerine sualtı polisi ve sağlık ekipleri geldi. Polis, sulama kanalında Koray'ı aradı ancak bulamadı.

KANALDAKİ SU KESİLİNCE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Savcılıktan alınan izinle kanaldaki su kesildi. Bugün sualtı polisi tekrar kanalda arama çalışması başlattı. Yapılan aramada Küçükdikili Mahallesi'nde şahsın cesedine ulaşıldı. Ceset kanaldan çıkartılarak otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Eski eşini yanıcı madde ile ağır yaralayan sanık hakim karşısında Eski eşini yanıcı madde ile ağır yaralayan sanık hakim karşısında Balıkçılardan lüfer müjdesi Balıkçılardan lüfer müjdesi
Kaynak: İHA

Seyhan, su, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:26 Restoranda kalp krizi geçiren adamın yardımına kimse koşmadı! Talihsiz adam hayatını kaybetti
17:19 Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 17:40:13. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement