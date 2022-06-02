Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu

Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde Tekin Koray (62), yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düşerek kayboldu. Arkadaşının 112'yi aramasıyla olay yerine sualtı polisi ve sağlık ekipleri geldi. Polis, sulama kanalında Koray'ı aradı ancak bulamadı.

KANALDAKİ SU KESİLİNCE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Savcılıktan alınan izinle kanaldaki su kesildi. Bugün sualtı polisi tekrar kanalda arama çalışması başlattı. Yapılan aramada Küçükdikili Mahallesi'nde şahsın cesedine ulaşıldı. Ceset kanaldan çıkartılarak otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.