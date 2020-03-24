Adana'da zabıta ekipleri evinden çıkamayan vatandaşlara müzikle moral verdi - Son Dakika
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Adana'da zabıta ekipleri evinden çıkamayan vatandaşlara müzikle moral verdi

6 saat önce

Adana'da zabıta ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için sokakta müzik performansı sergiledi.

Adana'da zabıta ekipleri evinden çıkamayan vatandaşlara müzikle moral verdi, System.String[]

Adana'da zabıta ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için sokakta müzik performansı sergiledi.


Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı bir grup zabıta ekibi, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kenan Evren, Toros ve Yurt mahallerinde evinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek amacıyla sokakta şarkı söyledi.


Gitar, bağlama ve darbuka eşliğinde zabıta ekiplerinin moral vermek için gerçekleştirdikleri kısa gösteriye, vatandaşlar da balkonlarından eşlik etti ve alkışla ritm tuttu.


Gösterinin ardından ekipler, araçlarına binerek görevlerinin başına döndü.

Zabıta, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:44 Kaynak: AA

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