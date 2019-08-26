Son Dakika Haberleri: Adana'da zabıta ekiplerinden arapça tabela operasyonu
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Adana'da zabıta ekiplerinden arapça tabela operasyonu

1 saat önce

ADANA'da, Seyhan ilçesi belediyesinin zabıta ekipleri, sorumluluk sahasındaki iş yerlerinde, çoğunluğu Suriyelilere ait olan, standartlara uymayan ve görüntü kirliliği oluşturduğu belirtilen Arapça tabela, poster ve afişleri söktü.

Adana'da zabıta ekiplerinden arapça tabela operasyonu, System.String[]
ADANA'da, Seyhan ilçesi belediyesinin zabıta ekipleri, sorumluluk sahasındaki iş yerlerinde, çoğunluğu Suriyelilere ait olan, standartlara uymayan ve görüntü kirliliği oluşturduğu belirtilen Arapça tabela, poster ve afişleri söktü.
Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği standartlar ve ilgili yönetmelikler gereği tabelaların yüzde 75'i Türkçe olması zorunluluğu getirilmesinin ardından, Seyhan'da, daha önce bu standartlara uymayan iş yerleri uyarıldı, tabelaların standarda uygun hale getirilmesi istendi. Uyarılara rağmen gelişigüzel tasarlanmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, imla hatalarının olduğu standartlara uymayan tabelalar bugün, ilçe belediyesinin zabıta ekiplerince söktürüldü.
Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki sokaklarda yapılan çalışmalar sonunda Arapça tabelalar kaldırıldı, kaldırımlar boşaltıldı. Sökülen afiş ve tabelalar zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere götürüldü. Çalışmaları yerinde takip eden Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürü ise Seyhan'da görüntü kirliğinin önlenmesi için standart dışı tabela, led ışık ve poster denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti.


Türk Standartları Enstitüsü, Seyhan, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:51 Kaynak: DHA
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