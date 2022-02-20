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Adana'da zabıtadan sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Adana'da zabıtadan sokak hayvanlarına mama desteği

20.02.2022 14:05
Adana'da zabıtadan sokak hayvanlarına mama desteği

Adana'da zabıta ekipleri, soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için mama bıraktı.

Adana'da zabıta ekipleri, soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için mama bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Zabıta ekipleri, hayvanseverlerin de desteğiyle kedi ve köpekler için merkez ve yaban hayvanlarının bulunduğu kırsal ilçelerde belirli noktalara yem bıraktı.

Sokak hayvanlarının bulunduğu yerleri gezen zabıta ekipleri, karşılaştığı bir köpek ile beş yavrusu için de mama bırakıp yakından ilgilendi.

Adana'da zabıtadan sokak hayvanlarına mama desteği
Adana'da zabıtadan sokak hayvanlarına mama desteği
Adana'da zabıtadan sokak hayvanlarına mama desteği
Adana'da zabıtadan sokak hayvanlarına mama desteği

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Zabıta Daire Başkanlığı, Sokak Hayvanları, Zabıta, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da zabıtadan sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika


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