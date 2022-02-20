Adana'da zabıtadan sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Adana'da zabıta ekipleri, soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için mama bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Zabıta ekipleri, hayvanseverlerin de desteğiyle kedi ve köpekler için merkez ve yaban hayvanlarının bulunduğu kırsal ilçelerde belirli noktalara yem bıraktı.

Sokak hayvanlarının bulunduğu yerleri gezen zabıta ekipleri, karşılaştığı bir köpek ile beş yavrusu için de mama bırakıp yakından ilgilendi.