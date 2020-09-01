Adana'da zehirli olduğu iddia edilen sudan içen 30 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ve hayvanlardan numune aldı.

Gültekin, durumu polis ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Güneri Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besleyen Döndü Gültekin, sabah ahırına girdiğinde 30 küçükbaş hayvanının telef olduğunu gördü.

Adana 'nın Kozan ilçesinde zehirli olduğu iddia edilen sudan içen 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

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