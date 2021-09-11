OTOYOLDA ZİNCİRLEME KAZA; 1 ÖLÜ - Son Dakika

ADANA'da otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 4 aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyol bir süre trafiğe kapandı.
Kaza öğle saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu Sarıçam mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Yıkar yönetimindeki 01 R 9238 plakalı TIR ile aynı güzergahta giden Hadi Onur yönetimindeki 07 YDT 15 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 07 YDT 15 plakalı TIR'ın dorsesi savrularak 31 D 5777 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs 31 P 9999 plakalı otomobile çarptı. Kazada TIR sürücüsü İhsan Yıkar olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken otoyol bir süre araç trafiğine kapandı.
Kaynak: DHA
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