Adana'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Adana'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Fatma Bulur hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Fatma Bulur hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Niğde-Pozantı karayolu üzerindeki Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. Pozantı istikametinde ilerleyen Cemalettin Bulur yönetimindeki 31 ADY 643 plakalı otomobil, karşı şeritte Niğde istikametine doğru ilerleyen Mustafa Ergin yönetimindeki 51 KZ 134 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle bariyerlerin üzerine çıkarken, arkasından gelen 01 ARV 58 plakalı TIR, Cemalettin Bulur yönetimindeki otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve CANKUR ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan Mustafa Ergin, Emine Ergin, Cemalettin Bulur ve Fatma Bulur, CANKUR ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Pozantı 80'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Mustafa Ergin, ambulans helikopterle Durumu ağır olan Mustafa Ergin, ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi 'ne sevk edildi. ? Yoğun bakım servisinde tedavi gören Fatma Bulur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bulur'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla igili soruşturma başlatılırken, TIR'ın ismi açıklanmayan şoförü gözaltına alındı.



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