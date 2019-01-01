Adana'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı
45 dakika önce
Adana'da zincirleme kaza: 7 yaralıADANA - Adana 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü sürücü 7 kişi yaralandı.
Adana
'da zincirleme kaza: 7 yaralı
ADANA - Adana 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü sürücü 7 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Seyhan
İlçesi Turhan Cemal Beriker
Bulvarında aksam saatlerinde meydana geldi. 10 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3'ü sürücü 7 kişi yaralandı. Yaralananlar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:35 Kaynak: İHA
Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı
Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada
Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi
Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti