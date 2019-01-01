Son Dakika Haberleri: Adana'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

Adana'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

45 dakika önce

Adana'da zincirleme kaza: 7 yaralıADANA - Adana 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü sürücü 7 kişi yaralandı.

Adana'da zincirleme kaza: 7 yaralı

ADANA - Adana 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü sürücü 7 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında aksam saatlerinde meydana geldi. 10 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3'ü sürücü 7 kişi yaralandı. Yaralananlar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:35 Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa
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