Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 13 Yaralı
29 dakika önce
Adana'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.
Adana
'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 13 kişi yaralandı. Merkez Seyhan
ilçesi Turhan Cemal Beriker
Bulvarı'ndaki bir alt geçit girişinde 10 araç çarpıştı.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 13 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:20 Kaynak: AA
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