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Adana'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Adana'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Oktay Batcık'ın kullandığı 80 LU 047 plakalı, içerisinde zeytin ezmesi bulunan tanker, D-400 kara yolu Yeni Mezarlık mevkisinde Davut Bekler yönetimindeki 61 K 0966 plakalı tır ve Burhan Sedan idaresindeki 80 AAB 843 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

Kazada üç aracın sürücüsü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre aksadı.

Ceyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:12 Kaynak: AA
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