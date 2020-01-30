Adana'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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Adana'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
6 saat önce
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:18 Kaynak: AA
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda sürücüleri ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 otomobil ile birer otobüs, kamyon ve kamyonetin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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