Adana'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

6 saat önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı, System.String[]

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda sürücüleri ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 otomobil ile birer otobüs, kamyon ve kamyonetin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yüreğir, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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