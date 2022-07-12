Son dakika haberleri... Adana'daki 2 cinayetin zanlıları Adıyaman'da yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Adana'daki 2 cinayetin zanlıları Adıyaman'da yakalandı

12.07.2022 09:53

Son dakika haber... Adana'da yaklaşık bir yıl arayla iki kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan ve Adıyaman'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Adana'da yaklaşık bir yıl arayla iki kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan ve Adıyaman'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, 9 Mart 2020'de Numan Yücel'in sokakta, 7 Ağustos 2021'de Kerim Hurlu'nun da evinin önünde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, firari şüphelileri yakalamak için özel ekip oluşturdu.

Özel ekip, yaptığı 6 aylık teknik ve fiziki takiple şüphelilerin kimliğini ve saklandıkları adresi tespit etti.

Zanlılar Arda G. (23) ve Bayram B. (21), Adıyaman'da saklandıkları aparta düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreste ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlılarla aynı adreste gözaltına alınan "yaralama" şüphelisi Baran O. (21) da cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Numan Yücel, 9 Mart 2020'de Narlıca Mahallesi'nde sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Maktulün 2002'de Necat Değer'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandığı ve cezasının bitiminin ardından cezaevinden tahliye edildiği belirlenmişti. Yücel'in öldürülmesiyle ilgili Necat Değer'in oğlu olduğu ve nüfus kaydının bir yakınının üzerine yapıldığı öğrenilen Yılmaz B. ile kuzenleri Veysi B. ve Abdulkadir B. tutuklanmıştı. Cinayeti işlediği öne sürülen zanlıların arkadaşı Arda G. ise yakalanamamıştı.

Kerim Hurlu'ya ise 7 Ağustos 2021'de Tellidere Mahallesi'ndeki evinin önünde aracından indiği sırada tabancayla ateş açılmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 17 kurşunla ağır yaralanan Hurlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adana'daki 2 cinayetin zanlıları Adıyaman'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Adana'daki 2 cinayetin zanlıları Adıyaman'da yakalandı - Son Dakika
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