Adana'daki 4 kişinin yaralandığı otopark kavgasında bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Adana'da bir otoparkta 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Mart'ta merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki otoparkta çıkan 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kavgada bacağından yaralanan V.E. ile Y.S, V.Y, İ.G, A.Y.C. ve E.E. sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Kavganın, zanlılardan V.E, YT. ve VY'nin otopark işletmecisi Zafer ve Cumali T. kardeşlere 5 lira ücret ödemek istememesi üzerine çıktığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan V.E'ye tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavga

Adana'da otopark ücretini ödemek istemediği iddia edilen grup ile işletmeciler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Otoparka araçlarını park eden ancak çıkışta ücret ödemek istemeyen 3 kişi ile işletmeciler Zafer ve Cumali T. kardeşler aralarında tartışma yaşanmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, Zafer T. başından silahla vurularak, kardeşi Cumali T. ile karşı taraftan V.E. bıçakla yaralanmıştı. Çevredeki bir esnafın bacağına da seken kurşun isabet etmişti.