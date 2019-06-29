Son Dakika Haberleri: Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık
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Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

52 dakika önce

Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık, System.String[]
Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde, para transferi konusunda lojistik hizmeti veren bir firmadan nakil aracına yükleme gerçekleştirildiği sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasına ilişkin yakalanan Tuncay B, Ahmet K, Mehmet G. ve Abdulsamet B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Araç arızalanınca terk etmişler
Polis ekipleri alınan ifadeler ve yapılan araştırmalar sorucu hırsızlığa ilişkin yeni bilgilere ulaştı.
Hırsızlıkta kullanıldıktan sonra merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunan lüks otomobilin, arıza yapması nedeniyle bırakıldığını belirleyen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da inceledi.
Ekipler, otomobilden inen bazı şüphelilerin daha sonra bir yolcu minibüsüne binerek olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti.
Olay
Banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan 25 Haziran'da nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik sorumlusu Burak E. iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu alarak lüks bir otomobille kaçmıştı.
Otomobil, PTT Evleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuş, hırsızlık sırasında gözcülük yaptıkları belirlenen Tuncay B, Ahmet K. ve Mehmet G. ile Abdulsamet B. gözaltına alınmıştı.
Gözcüler Tuncay B, Ahmet K. ve Mehmet G'nin, hırsızlığın ardından "mahalleye geçin" diyen diğer şüpheliler tarafından atlatıldığı belirlenmişti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:39 Kaynak: AA
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