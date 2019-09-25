Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

Adana'da, 3 ay önce banka ve kurumlar arası para transferi yapan firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili aranan firari şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde, 25 Haziran'da para transferi alanında lojistik hizmeti veren firmadan nakil aracına yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili aranan Hasan B'nin (30) merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir arkadaşının evinde saklandığını tespit etti.

Hasan B. ile saklandığı evin sahibi Rıfat Ö. (36) ve saklanmasına yardım ettiği iddia edilen Serdar P. (34) gözaltına alındı. Rıfat Ö'nün evinde yapılan aramada, yaklaşık 250 bin lira ele geçirildi. Poşet ve içinde bulunan paralarda parmak izi çıkan Vefa K. (21) de operasyonla yakalandı.

Kesinleşmiş 3,5 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Hasan B'nin, emniyetteki ifadesinde, hırsızlıktan daha önce haberi olmadığını iddia ettiği, 2 şüpheliyle Gülbahçesi Mahallesi'ne gittikten sonra ayrıldıklarını ve burada kendisine az miktarda para verildiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan B, Rıfat Ö, Serdar P. ve Vefa K, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Hasan B. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren firmadan 25 Haziran'da nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik şefi Burak E, iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu çalarak lüks otomobille kaçmış, araç PTT Evleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuştu.

Gözaltına alınan 27 şüpheliden, aralarında Burak E. ve Mehmet Emin G'nin de olduğu 12'si tutuklanmış, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler Mehmet Emin G. ve Hasan B'nin, hırsızlığın ardından Burak E'ye 150 bin avro vererek yollarını ayırdıkları, Burak E'nin payına düşeni alamadığı için parayı çalmaktan pişmanlık duyduğunu söylediği öne sürülmüştü.