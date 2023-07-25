Adana'daki 5.5 büyüklüğündeki deprem anları kamerada - Son Dakika
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Adana'daki 5.5 büyüklüğündeki deprem anları kamerada

25.07.2023 12:01

Sabah saatlerinde 5.5 şiddetinde bir depremle sarsılan Adana'da halk büyük endişe yarattı. Bölgede artçılar devam ederken vatandaşların yaşadığı büyük korku, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğünde deprem kentte panik yarattı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde ise vatandaşların panik içerisinde kaçıştıkları görülüyor.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.44'de Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye, Mersin ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

BİR DEPREM DAHA OLDU

Sabah saat 9 sularında meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar gerçekleşti. Saat 10.57'de ise Kozan 4.4'lük depremle sarsıldı.

Kısa sürdü ama Adana'yı fena salladı! Vatandaşı sokağa döken deprem anı kamerada

PANİK ANLARI ANBEAN KAMERADA

Depremler kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. Vatandaşlar evlerinden ve işyerlerinden kendilerini sokağa attı. O anlara ilişkin de görüntüler de servis edildi.

Kısa sürdü ama Adana'yı fena salladı! Vatandaşı sokağa döken deprem anı kamerada
Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Güne 5.5 büyüklüğündeki sarsıntıyla uyanan Adana, bu defa da 4.4'lük depremle sallandı Güne 5.5 büyüklüğündeki sarsıntıyla uyanan Adana, bu defa da 4.4'lük depremle sallandı

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Son Dakika Güncel Adana'daki 5.5 büyüklüğündeki deprem anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'daki 5.5 büyüklüğündeki deprem anları kamerada - Son Dakika
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