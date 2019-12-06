Son Dakika › Güncel › Adana'daki akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
Adana'daki akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
6 saat önce
Adana'da, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:36 Kaynak: AA
Adana'da, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak akaryakıt satışı yapanlara yönelik 3 gün önce düzenlenen operasyon kapsamında, aranan bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son dakika: İstanbul'da D-100'de trafik kazası! 2 şerit trafiğe kapatıldı Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı İmamoğlu, İBB'ye gönderme yapan vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar