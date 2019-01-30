Adana'daki "Arabayla Cinayet" Davası

Adana'da üzerlerine araba sürdüğü beş kişiden birini öldürdüğü, dördünü de öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hakkında müebbet ve 65 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık ile olayı azmettirdiği gerekçesiyle müebbet ve 8 yıl hapsi istenen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da üzerlerine araba sürdüğü beş kişiden birini öldürdüğü, dördünü de öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hakkında müebbet ve 65 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık ile olayı azmettirdiği gerekçesiyle müebbet ve 8 yıl hapsi istenen sanığın yargılanmasına devam edildi.



Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ayhan A. ve tutuksuz sanık T.E. ile tarafların avukatları katıldı.



Mahkeme başkanı, olay yerinde keşif yapıldığını, bilirkişinin de raporunu mahkemeye sunduğunu söyledi.



Bilirkişi raporunda sanık Ayhan A'nın yaya olarak olay yerinden kaçabileceği belirtildi.



Mahkeme savcısı da sanık Ayhan A'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti.



Söz hakkı verilen sanık Ayhan A, bilirkişi raporuna katılmadığını belirterek, "Bilirkişi benim yaya olarak kaçabileceğimi, T.E'nin de arabada olduğunu belirtmiş. Ben olay sırasında çok kötü darp edilmiştim. Ancak araba ile kaçabilirdim. Ben kimseye kasten çarpmadım. Onlar benim kaçmamı engellediler." iddiasında bulundu.



Diğer sanık T.E. de suçsuz olduğunu ileri sürdü.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut durumunun devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.



Adana'da, 4 Eylül 2017'de, üzerlerine araba sürdüğü beş kişiden birini öldürdüğü, dördünü de öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen sanık hakkında müebbet ve ayrıca 65 yıl, olayı azmettirdiği iddia edilen sanık hakkında da müebbet ve 8 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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