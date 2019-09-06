Son Dakika Haberleri: Adana'daki araç dolandırıcılığında 4 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Adana'daki araç dolandırıcılığında 4 tutuklama

1 saat önce

Adana'da hasarlı araç ihalesi bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 zanlıdan 4'ü tutuklanırken, 5 denetimli olarak serbest bırakıldı.

Adana'daki araç dolandırıcılığında 4 tutuklama, System.String[]

Adana'da hasarlı araç ihalesi bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 zanlıdan 4'ü tutuklanırken, 5 denetimli olarak serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir internet sitesi üzerinden uygun fiyatla hasarlı araç ihalesi yapıldığını söyleyerek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Emniyet güçlerinin 6 aylık teknik takibi sonucu hasarlı araç ihalesi bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3'ü kadın toplam 9 kişi önceki gün Adana, Kozan ve Feke'de 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonla gözaltına alınmıştı.


Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesine sevk edilmişti. Savcılık tarafından ifadeleri alınan zanlılardan 3'ü kadın toplam 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 zanlı ise tutuklanarak Kozan Kapalı cezaevine gönderildi. - ADANA

Emniyet Müdürlüğü, Kozan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu
Cinayet zanlısı, maktulün mezarı başında dua edip teslim oldu TEM'de tır devrildi, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Çay içerken bacağından vuruldu, yine de bardağını bırakmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 20:42:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki araç dolandırıcılığında 4 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]