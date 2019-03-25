Adana'daki Araç Parkı Kavgası Davası

Adana
'da otomobil parkı yüzünden çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesi, 8 kişinin de yaralanması olayıyla ilgili 2'si tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 8.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklardan Mehmet Şirin
A. ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve tarafların avukatları geldi. Cezaevinde tutuklu bulunan İsa S. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen M.Ş.A, olay yerinde bulunduğunu ifade ederek, "Kayınbabam Hasan A'nın dükkanının önünde kalabalığı gördüm. Pazar yerine baktığımda kargaşa vardı. Ne olduğunu bilmiyordum. Ateş edildiğini gördüm, ancak ateşi kimin ettiğini bilmiyorum. Çünkü yüzlerine bakmadım." dedi.
Sanık avukatlarının tanığın da olaya karıştığını ve elinde kazma bulunduğunu iddia ederek bir fotoğrafı mahkeme sunması üzerine, fotoğraftaki kişi tanığa teşhis ettirildi.
Tanık M.Ş.A, fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu doğrulayarak, "Kazmayı korunmam amacıyla elimde bulunduruyordum." dedi.
Olay sırasında elinde kılıç olduğu öne sürülen sanık Mehmet Şirin A. ise kavga sırasında eline kesici alet almadığını iddia etti.
Sanık İsa S. ise kendisini yaralayan kişinin tanık olarak dinlenen M.Ş.A. olduğunu iddia edip, şikayetçi olduğunu belirtti.
Diğer sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mehmet Şirin A'yı yurt dışına çıkış yasağı ve polis merkezine imza karşılığı adli kontrolle tahliye etti.
İsa S'nin tutukluluğunun devamına karar verilirken, duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
Olay Merkez Yüreğir
ilçesinde 22 Mayıs 2018'te 01 APP 051 plakalı hafif ticari araçla Serinevler Mahallesi'ndeki semt pazarına giden bir grup, aracı park ettikleri yerin yakınındaki ikamet ve dükkan sahipleri ile tartışmıştı.
Olayın büyümesi üzerine çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Hüseyin ve Kerem Aydın
, Erkan A, Hasan A, Sedat A, Cahit A, Mert A, Fikret G, İsa S. ile Cuma S. yaralanmıştı. Kerem ve Hüseyin Aydın
müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.