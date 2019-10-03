Adana'daki arazi anlaşmazlığı cinayeti

Adana'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşusunu av tüfeğiyle öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Semih Kulata, maktul Sabit Akbaş'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık Kulata, savunmasında olayın tesadüfen geliştiğini ileri sürdü. Balık tutmaktan dönerken karşısından Sabit Akbaş'ın geldiğini ifade eden Kulata, "Traktörüyle üzerime doğru geldi. Kaçabildiğim kadar kaçtım. Bana küfredip 'çekin gidin' dedi. Eğilip eline birşey aldığını gördüm. Ben de arabamın içinde bulunan ruhsatsız tüfeğimle hedef gözetmeksizin 30 metreden ateş ettim." diyerek kendini savundu.

Müştekiler sanıktan şikayetçi oldu.

Sabit Akbaş'ın babası Dede Akbaş, olay yerinden 15 dakika önce geçtiğini, portakal bahçesinin kenarında sanığı ve kardeşini gördüğünü kaydetti.

Bir kişinin de aracın içinde olduğunu, ancak camlar siyah filmli olduğu için o kişinin kim olduğunu bilmediğini ifade eden Akbaş, "Bu şahıslar oğlumu pusuya düşürerek 3 kilometre takip edip öldürmüşlerdir. Kulata ailesi ile tartışmalarımız olmuştur ancak ölen oğlum olayların dışındaydı. Hiçbir olaya karışmamıştı. Aramızdaki husumet öldürmeyi gerektirecek bir husumet değildi. Evimin yakınında bir hazine arazisi vardı, burayı 15 yıldır biz kullanıyorduk. Sanık ve ailesi gelip buraya çadır kurup sahiplenmeye çalıştılar." diye konuştu.

Olayı gördüğü iddia edilen tanık Ö.A, olay yerine yakın portakal bahçesinde bulunurken Semih Kulata'nın bir araçla gelip, dönüş yaptıktan sonra beklemeye başladığını savundu.

Yaklaşık beş dakika sonra Sabit Akbaş'ın traktörüyle geldiğini belirten Ö.A, "Semih araçtan inmeden iki el Sabit'e ateş edip kaçtı. Ben taraflar arasında herhangi bir konuşmaya şahit olmadım. Olay yeriyle aramda tahminen 3-4 metre mesafe vardı." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Semih Kulata'nın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Yüreğir ilçesi Çatalpınar Mahallesi Cabbardede mevkisinde 23 Nisan'da Sabit Akbaş, av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulunmuş, katil zanlısı olarak tutuklanan Semih Kulata hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.