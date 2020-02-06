Adana'daki arazi anlaşmazlığı cinayetinde müebbet hapis cezası - Son Dakika

Adana'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşusunu av tüfeğiyle öldüren tutuklu sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, komşusu Sabit Akbaş'ı av tüfeğiyle öldüren sanık Semih Kulata ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, "her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı" gerekçesiyle sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini belirtti.

Sanık Kulata savunmasında, olayın tesadüfen geliştiğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Merkez Yüreğir ilçesi Çatalpınar Mahallesi Cabbardede mevkisinde, geçen yıl 23 Nisan'da Sabit Akbaş, av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulunmuş, katil zanlısı olarak tutuklanan Semih Kulata hakkında "kasten adam öldürme" suçundan dava açılmıştı.