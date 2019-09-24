Son Dakika Haberleri: Adana'daki "baba cinayeti" davası
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Adana'daki "baba cinayeti" davası

2 saat önce

Adana'da, bıçakla yaraladığı babasının ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu sanığın 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana'daki

Adana'da, bıçakla yaraladığı babasının ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu sanığın 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Mehmet Y, müşteki kardeşi Dilek Y. ile tarafların avukatları geldi.

Sanık avukatı, müvekkilinin babasının hastanelerdeki ihmal sonucu kan kaybından öldüğünü iddia etti.

Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Mehmet Y'nin piknik dönüşü tartıştığı babası Murat Y'yi bıçakla kolundan yaraladığını, hastaneye kaldırılması sonucu babasının öldüğünü ancak kolda meydana gelen yaralanmanın ölüm sonucunu doğurmayacağını iddia etti. Savcı, sanığın "yaralama kastıyla ölüme sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı, esas hakkında savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Y'nin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde 30 Haziran'da gittikleri piknikten dönen Mehmet Y, tartıştığı babası Murat Y'yi sol kolunun üst kısmından yaralamış, hastaneye kaldırılan baba yaşamını yitirmişti. Yakalanıp tutuklanan Mehmet Y. hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:12 Kaynak: AA
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