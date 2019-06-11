Son Dakika Haberleri: Adana'daki bar önünde silahlı saldırı
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Adana'daki bar önünde silahlı saldırı

8 saat önce

Adana'da bardan çıkan bir kişinin öldürülmesi bir kişinin yaralanması olayına karıştıkları öne sürülen 3'ü tutuklu, 4'ü firari 7 kişi hakkında, 2 yıldan müebbet hapis cezasına kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Adana'daki bar önünde silahlı saldırı, System.String[]
Adana'da bardan çıkan bir kişinin öldürülmesi bir kişinin yaralanması olayına karıştıkları öne sürülen 3'ü tutuklu, 4'ü firari 7 kişi hakkında, 2 yıldan müebbet hapis cezasına kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.
Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde 29 Mart'ta bir bardan çıkan Ömer İmre'nin silahla öldürülmesi, Tuncay Bozdoğan'ın ise yaralanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet Savcısı, olayına karıştıkları iddia edilen ve olaydan sonra yakalanıp tutuklanan M.K, S.Ö ve H.A.Ş ile haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar A.İ.D, A.D, C.B ve F.D ile ilgili olarak "İştirak halinde kasten öldürmek, silahla yaralama, suç üstlenmeye azmettirme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma, kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından iddianame hazırladı.
Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan inceleme sonucunda kabul edildi.
Sanıklar önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.
Olay
Adana'da 29 Mart'a bardan çıkan Ömer İmre ve Tuncay Bozdoğan, uğradıkları silahlı saldırıda yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan İmre, yaşamını yitirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:47 Kaynak: AA
Adana, Güncel
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