Adana'daki bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamında alındı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Adana'daki bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamında alındı - Son Dakika Ekonomi

Adana'daki bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamında alındı

6 saat önce

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bazı taşınmazlar, özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Adana'daki bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamında alındı, System.String[]

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bazı taşınmazlar, özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Yumurtalık ilçesi Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu mahallelerinde bulunan belirli bölgelerdeki, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlarla hissedar olduğu taşınmazlardaki Maliye Hazinesi adına kayıtlı hisselerin ve devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan alanların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

Bu alanlarda varsa kamu kurum ve kuruluşları adına olan tahsislerin kaldırılması kararlaştırılırken, taşınmazlar satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek.

Söz konusu özelleştirme işlemleri, 29 Ekim 2023'e kadar tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı, Yumurtalık, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:24 Kaynak: AA
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