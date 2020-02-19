Adana'daki besici cinayeti davasında yeni karar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'daki besici cinayeti davasında yeni karar - Son Dakika

Adana'daki besici cinayeti davasında yeni karar

6 saat önce

Adana'da besici Mehmet Nuri Delibaş'ın otomobilin bagajında ölü bulunmasıyla ilgili istinaf mahkemesinin kararıyla yeniden yapılan yargılamada, 5 sanık müebbet, bir sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'daki besici cinayeti davasında yeni karar, System.String[]

Adana'da besici Mehmet Nuri Delibaş'ın otomobilin bagajında ölü bulunmasıyla ilgili istinaf mahkemesinin kararıyla yeniden yapılan yargılamada, 5 sanık müebbet, bir sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin kararı üzerine Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmada, sanıklar Halil Yiğit, Ali Önal, Vakıf Reşit Efe ve F.K. (17) hazır bulundu. Adli kontrol şartıyla daha önce tahliye edilen Ayşe Özgün ve Hanife İbili ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklardan Halil Yiğit savunmasında, iftiraya uğradığını iddia ederek "Ben kimseyi öldürmedim, kimseye de talimat vermedim. Suçlamalar asılsızdır." dedi.

Sanık Önal da öldürülen kişiyi tanımadığını ve olayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Önal, Vakıf Reşit Efe, Halil Yiğit, Ayşe Özgün ve Hanife İbili'ye "tasarlayarak öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıkların cezası duruşmadaki iyi halleri nedeniyle müebbet hapis cezasına çevrildi.

F.K'ye de 10 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın firari babası Melik K'nin ise dava dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Sanıklar Özgün ve İbili'nin tutuklanmaları için haklarında yakalama kararı çıkartıldı.

Hayvan alım satımı yapan besici Mehmet Nuri Delibaş, merkez Sarıçam ilçesi Seyhan Baraj Gölü kenarındaki Deliçay mevkisinde 29 Mart 2015'te park halindeki otomobilin bagajında boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Yapılan yargılama sonucu, sanıklar Önal, Efe ve Yiğit'e "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "öldürmeye yardım etmekten" İbili ve Özgün'e 15'er yıl, F.K'ye de 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Mehmet Nuri, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mecidiyeköy'deki evinde domuz bağıyla öldürülen Nijeryalı DJ uyuşturucu satıcısı çıktı
İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil 1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı kavga kamerada Son Dakika: İran'da koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 21:55:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'daki besici cinayeti davasında yeni karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]