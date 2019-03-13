Son Dakika Haberleri: Adana'daki Bıçakla Yaralama

Adana'daki Bıçakla Yaralama

9 dakika önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde tartıştığı üvey babasını bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde tartıştığı üvey babasını bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde tartıştığı üvey babası Mesut S'yi bıçaklayıp kaçan İsmail Aslan'ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Narlıca Mahallesi 27 Mayıs Caddesi'nde bulunduğunu belirledikleri zanlıyı kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, Adli Tıp Birimin'deki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da 10 Mart'ta İsmail Aslan, üvey babası Mesut S'yi mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla yaralamış, Mesut S. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:18 Kaynak: AA

İsmail Aslan, Polis, Seyhan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Helikopterli Trafik Denetiminde Yakalanan Kadın Sürücü Neye Uğradığını Şaşırdı Firariden Polise: Uykuda Bile Rahat Bırakmadınız

Baygınlık Geçiren Kadın Şoför, Otobüsü Son Anda Durdurarak Faciayı Önledi Selçuk Yöntem'i Dolandıran Kadın Emlakçı, Tutuklu Yargılanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 00:27:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki Bıçakla Yaralama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]