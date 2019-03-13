Adana'daki Bıçakla Yaralama
9 dakika önce
Adana'nın Seyhan ilçesinde tartıştığı üvey babasını bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde tartıştığı üvey babasını bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde tartıştığı üvey babası Mesut S'yi bıçaklayıp kaçan İsmail Aslan'ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Narlıca Mahallesi 27 Mayıs Caddesi'nde bulunduğunu belirledikleri zanlıyı kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, Adli Tıp Birimin'deki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adana'da 10 Mart'ta İsmail Aslan, üvey babası Mesut S'yi mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla yaralamış, Mesut S. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:18 Kaynak: AA
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