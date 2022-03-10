Bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı

10.03.2022 01:58

Adana'da bıçaklı kavgada yaralanan biri ağır 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Adana'da bıçaklı kavgada yaralanan biri ağır 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir düğün salonu önünde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Söz konusu yere ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada A.E'nin çıkan kavgada O.B, E.Ç ve Z.C.K ile ismi belirtilmeyen bir kişiyi bıçakladıktan sonra kaçtığını tespit etti.

Biri ağır 4 yaralının ambulanslarla Çukurova Devlet ile Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirlendi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli A.E'yi kısa sürede yakaladı.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, çöpte atılı halde bulunan bıçak üzerinde inceleme yaptı.

Bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Düğün salonunda başlayan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı Düğün salonunda başlayan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı Sokakta bir kişi 4 yerinden tabanca ile vurulmuş halde bulundu Sokakta bir kişi 4 yerinden tabanca ile vurulmuş halde bulundu

Seyhan, Düğün, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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