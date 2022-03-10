Bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da bıçaklı kavgada yaralanan biri ağır 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir düğün salonu önünde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Söz konusu yere ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada A.E'nin çıkan kavgada O.B, E.Ç ve Z.C.K ile ismi belirtilmeyen bir kişiyi bıçakladıktan sonra kaçtığını tespit etti.

Biri ağır 4 yaralının ambulanslarla Çukurova Devlet ile Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirlendi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli A.E'yi kısa sürede yakaladı.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, çöpte atılı halde bulunan bıçak üzerinde inceleme yaptı.