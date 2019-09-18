Adana'daki bıçaklı yaralama davası

Adana'da, aşık olduğu kadını sokak ortasında bıçaklayarak yaraladığı öne sürülen, hakkında "kasten yaralama ve tehdit" suçlarından dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, geçen celsede adli kontrol şartıyla tahliye edilen sanık Necdet Erdoğan A. ile tarafların avukatları geldi. Olaydan sonra kaldırıldığı hastanede boynu, kulağı ve burnu ile vücudunun çeşitli yerlerine 80 dikiş atılarak tedavisi tamamlanan Serap S. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada dinlenen tanık M.A, olay anında yaşananları anlattı.

Mahkeme hakimi, sanığın adli kontrol hükümlerinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi İnönü Parkı yakınlarında, 11 Aralık 2018'de Necdet Erdoğan A'nın cep telefonuyla bir arkadaşı ile görüşen Serap S'yi bıçaklayarak yaraladığı iddia edilmiş, tutuklanan sanık hakkında, "kasten yaralama ve tehdit" suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, daha sonra sanık adli kontrol hükümleriyle tahliye edilmişti.