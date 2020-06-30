Adana'daki bombalı saldırıyla ilgili 9 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'daki bombalı saldırıyla ilgili 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, geçen yıl kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili 4'ü tutuklu 9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da, geçen yıl kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili 4'ü tutuklu 9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

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Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler, terör örgütü PKK/KCK adına aktif faaliyet gösterdikleri ileri sürülen Suriye uyruklu tutuklu sanıklar Ali el A, Ali Abdullah el H, İsa el R, Muhammed Ferhan el B, Said el B, Salih Ş, Soliman A. ve Yasin A, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık A.İ. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada müşteki R.C.Z. ve H.Y. patlama nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü belirterek, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Olay günü sanık Ali Abdullah el H'yi taksiyle patlama noktasına götüren taksici tanık L.A. ise Adana'daki Merkez Sabancı Camisi önünde beklerken dolmuştan inen bir kişinin kendi taksisine bindiğini ve elinde adres yazılı bir kağıt olduğunu belirterek, "O kağıtta Şinasi Efendi Caddesi yazıyordu. 'Beni bu adrese götürebilir misin.' dedi. Ben de ücretini söyleyince kabul etti. Sanığın elinde sırt çantası vardı. Arabanın içerisinde Arapça iki defa telefon görüşmesi yaptı. Ben sanığı Ziyapaşa Bulvarı'na bıraktım." dedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Ali Abdullah el H, PKK'nın kendisini Türkiye'de eylem yapması için tehdit ettiğini ve örgütün Suriye'de eşini ve kardeşini rehin aldığını söyledi.

Tüm bildiklerini önceki aşamalarda anlattığını ve pişman olduğunu belirten sanık Ali Abdullah el H, beraatini talep etti.

Savunmaları alınan diğer sanıklar, terör örgütü üyesi olmadıklarını ve bombalı saldırıyla bir bağlantılarının bulunmadığını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına ve tutuksuz sanık A.İ'nin ise dosyasının tefrik edilmesine karar verdi.

Duruşma ertelendi.

15 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İddianamede, Adana'da geçen yıl merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK adına aktif faaliyet gösterdikleri ileri sürülen 8'i tutuklu 9 kişi hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme ve mala zarar verme" suçlarından ise 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'daki bombalı saldırıyla ilgili 9 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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