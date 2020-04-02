Adana'daki cezaevlerinde korona virüs tespit edilmedi - Son Dakika
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Adana'daki cezaevlerinde korona virüs tespit edilmedi

21 dakika önce

Adana'da bulunan açık, kapalı cezaevleri ve adliyede Korona virüs tedbirleri artırıldı.

Adana'daki cezaevlerinde korona virüs tespit edilmedi, System.String[]

Adana'da bulunan açık, kapalı cezaevleri ve adliyede Korona virüs tedbirleri artırıldı. Cezaevlerindeki gardiyanlar ile adliyeye gelen vatandaşlar, içeriye ateşleri ölçüldükten sonra alınıyor. Dezenfeksiyon işlemleriyse periyotlar halinde devam ediyor. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, şuana kadar hiçbir mahkum ve görevlide Korona virüs tespit edilmediğini söyledi.

Yeni tip Korona virüs nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu bütün alanlarda tedbirler arttırıldı. Binlerce hükümlünün kaldığı Adana Cezaevi'nde de giriş ve çıkışlarda dezenfektanın yanı sıra gardiyanların ateşleri doktorlar tarafından kontrol edildikten sonra içeri alınıyor. Cezaevine nakil olan mahkumlar ise 14 gün ayrı bölgede karantinada kaldıktan sonra diğer mahkumların yanına girebiliyor.

Öte yandan Adana Açık Cezaevi'nde mahkumlar, demir tel ile izolasyona alınmış bölgede gardiyan ve diğer görevlilerden ayrı tutuluyor. Cezaevi araçları, ambulanslar, yemekhaneler, görüş yerleri ise yetkililer tarafından belirli periyotlarda dezenfekte ediliyor.

Adana Adliyesi'nde ise gelen her vatandaş ellerini dezenfekte edip, maske takıyor ve ateşi görevli tarafından ölçüldükten sonra içeri alınıyor.

"ÇALIŞMALAR YETERLİ"

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdakul, gazetecilere yaptığı açıklamada alınan tedbirleri anlattı.

Yurdakul, gerek adliye de gerekse ceza infaz kurumlarımızda toplu alanların dezenfeksiyon işlemlerini sık periyotlarda yaptıklarını ifade ederek, "Esnek çalışma kararı doğrultusunda personelimizin asgari miktarda adliyeye gelmesini sağlayacak şekilde düzenimizi ayarladık. Hakim ve savcılarımızda ağırlıklı olarak evlerinde UYAP'a bağlanmak suretiyle çalışıyorlar. Ceza infaz kurumlarında alınan tedbirler hem bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda en üst düzeyde alınıyor. Adalet Bakanlığımızda ceza infaz kurumlarında alınacak önlemleri de formülize etti. Bizlerde bu önlemleri adana genelinde büyük bir titizlikle uyguluyoruz. Ceza infaz kurumuna ilk gelecek olan hükümlünün sağlık kontrollerini Covid-19 tedbirleri kapsamında genişleterek yapıyoruz. Covid-19 semptomlarını gösteren kişiler varsa kesinlikle ceza infaz kurumlarımıza almıyoruz. Sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Ceza infaz kurumuna alındıklarında da doğrudan koğuşlara almıyoruz. 14 gün boyunca özel izolasyon alanlarında bekletiyoruz ve takip ediyoruz. Ceza infaz kurumuna girdikten sonra hükümlülerin dışarıya çıkışlarını sınırladık bu kapsamda sağlık ve güvenlik gibi zorunlu sebepler dışında ceza infaz kurumlarından ayrılmalarına müsaade etmiyoruz. Belirli aralıklarla hükümlü ve tutuklularımız kontrol ediliyor ateşi ölçülüyor" diye konuştu.

Ayrıca Yurdakul, şuana kadar hiçbir mahkum ve görevlide Korona virüs tespit edilmediğini kaydetti.

"GÖREVLİLER GRUPLAR HALİNDE DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞIYOR"

Ömer Faruk Yurdakul, ceza infaz kurumunda görevli personelin kuruma geldiğinde ateşi ölçüldüğünü söyleyerek, "Herhangi bir sebeple risk taşıdığı değerlendirilen personel kesinlikle ceza infaz kurumlarında çalıştırılmıyor. Cezaevi personelimiz vardiya dışında da ailelerinin yanına veya sosyal ortama gitmek yerine belirlediğimiz yerde kalacaklar. Bu çerçevede 14 günlük periyotlar halinde bir grup personelimiz ceza infaz kurumu içerisinde vardiyaları dönüştürerek ve barınarak görevlerini yapacaklar. Diğer grup ise 14 günü belirlediğimiz izolasyon alanlarında kalarak 14 gün sonunda yine evlerine gitmeyip görevlerine geçecekler. Ceza infaz kurumu personelimizin bir kısmı mesai saatleri dışında Göltepe Eğitim Tesislerinde barınacak. Orada izolasyona tabi tutulacaklar. Görev zamanı da oradan ceza infaz kurumuna gelecekler. Bir kısım personelimiz Karataş Kadın Açık Cezaevindeki personelimiz Karataş Maliye Kampında yapacaklar. ve yine Akkapı Tarım Tesislerimizde izolasyon için kullanacağız. Şuan itibariyle E ve F tipinde görev yapan personelimiz için izolasyon alanı olarak ön belirlemesini yaptığımız Adana merkezdeki KYK yurduyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Adana'da yaklaşık 15 bin denetimli serbestlik hükümlüsünün olduğunu kaydeden Yurdakul, bu hükümlülerinde "Kamuya Yararlı İşte Çalıştırılma" hükmüne tabi olanların faaliyetlerini durdurduklarını söyledi.

(Elif Ayşenur Bay - Umutcan İşledici/İHA)

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:50 Kaynak: İHA

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