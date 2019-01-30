Son Dakika Haberleri: Adana'daki Cinayet

Adana'daki Cinayet

1 saat önce

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meyhanede çıkan kavgada 1 kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meyhanede çıkan kavgada 1 kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beyaz Evler Mahallesi'ndeki bir meyhanede 4 gün önce iki grup arasında çıkan kavgada Cemil İnan'ın (50) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 10 kişiyi daha gözaltına aldı.

Olayda silahı kullandığı öne sürülen Ali A'nın (48) da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Ali A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Çukurova ilçesindeki meyhanede iki grup arasında çıkan kavgada, tabancayla vurularak ağır yaralanan Cemil İnan, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, olayda silahı kullandığı ileri sürülen Ali A'yı yakalamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:32 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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