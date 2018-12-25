Adana'daki Cinayet Davası

Adana'da anlaşmazlık yaşadığı eski ortağını tabancayla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddia edilen iş adamının da aralarında olduğu 8 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Adana'da anlaşmazlık yaşadığı eski ortağını tabancayla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddia edilen iş adamının da aralarında olduğu 8 kişinin yargılanmasına devam edildi.



Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya geçen celse ev hapsindeyken tutuklanan iş adamı Serdem Kadaş, tutuksuz sanıklardan Mehmet Emin Yaşar, Aziz Yaşa, Nasih Yaşar ve avukatları katıldı.



Sanık Kadaş ile tanıkların dinlendiği duruşmada mahkeme, tutuklu iş adamının tutukluluğunun devamına karar verirken, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.



Olay



Ova Mahallesi Tekel Caddesi'nde 18 Ocak'ta Serdem Kadaş (44), anlaşmazlık yaşadığı eski ortağı Hüsnü Yaşar'ın iş yerine gitmiş, aralarında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.



İki grup arasında çıkan kavgada Hüsnü Yaşar ile 2 kardeşi tabancayla, Serdem K. ise kazma, kürek ve demir sopalarla yaralanmıştı.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüsnü Yaşar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Katil zanlısı Serdem K. ise sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.



Olayın ardından cinayeti işlediği iddia edilen Serdem K. ve kavgaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli hakkında dava açılmış, Kadaş ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı. Kadaş önceki duruşmada tutuklanmıştı.

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