Son Dakika Haberleri: Adana'daki Cinayet Davası

Adana'daki Cinayet Davası

40 dakika önce

Adana'da bir motosikletlinin silahla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 6 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

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Adana'da bir motosikletlinin silahla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 6 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Davut ve ağabeyi Habip T. ile tutuksuz sanıklar Ahmet T, Burhan Ö, Nalin Ö. ve Mehmet Ö. geldi.

Duruşmada, öldürülen Serhat Demir'in dayısı Cemal T. tanık olarak dinlendi.

Aynı soyadı taşıdığı sanıklardan bazılarının, amcasının torunları olduğunu belirten Cemal T, "Olay öncesi sanıkları Adana'da gördüm. Mardin'den düğün için geldiklerini söylediler. Olayla ilgili bilgim yok. Ölen Serhat'ın, sanıklardan Davut hakkında 'Ne yüzle Adana'ya geliyor' şeklinde konuştuğunu duydum." dedi.


Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Davut ve ağabeyi Habip T'nin "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıkların da "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etmek ve suç delillerini yok etmek" suçlarından 8 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar ve avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirtip, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Tekel Caddesi'nde, 13 Şubat 2018'de, motosikletiyle ilerlediği sırada silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Polis ekipleri, 40 ayrı güvenlik kamerasının görüntüsünü inceleyerek, olayla ilgili şüphelileri yakalamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:45 Kaynak: AA

Serhat Demir, Adana, 3. Sayfa
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