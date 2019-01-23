Son Dakika Haberleri: Adana'daki Cinayet Davası

Adana'daki Cinayet Davası

1 saat önce

Adana'da çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken av tüfeğiyle bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın da aralarında yer aldığı 6 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

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Adana'da çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken av tüfeğiyle bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın da aralarında yer aldığı 6 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özcan Özdemir, tutuksuz sanıklardan A.G. (17) ile öldürülen Yakup Batan'ın babası Hasan Batan ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan Hasan Batan, oğlunun planlı şekilde öldürüldüğünü iddia ederek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Özdemir'in tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Gülbahçesi Mahallesi 13374 Sokak'ta 25 Mart 2018'de Yakup Batan (30), tüfekle ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:18 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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