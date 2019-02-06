Adana'daki Cinayet Davası

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Antalya Şoförden 'Emniyet Kemerlerini Takmadılar, Zaten Hepsi Sarhoştu' Savunması

Şule Çet Davasına Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdahil Oldu

Aziz Yıldırım'dan Tokat Savunması: Tokat Atmak, Yapılanların Karşısında Çok Önemli Değil, Benim de Gözlüğüm Kırıldı