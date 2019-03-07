Son Dakika Haberleri: Adana'daki Cinayet Davası

Adana'daki Cinayet Davası

1 saat önce

Adana'da bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 14 yaşındaki çocuk ile anne ve babasının yargılanmasına devam edildi.

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Adana'da bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 14 yaşındaki çocuk ile anne ve babasının yargılanmasına devam edildi.

Adana 10.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.F.K ile avukatlar katılırken, tutuksuz yargılanan baba A.R.K ve anne S.K. salonda yer almadı.

Sanık, savunmasında cinayeti cinsel tacize uğradığı iddiasıyla yaptığını savunarak, olayı tek başına gerçekleştirdiğini iddia etti.

Olayla ilgili bazı tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde 21 Eylül 2018'de meydana gelen olayda, Ali Genç (41) pompalı tüfekle öldürülmüş, katil zanlısı olarak M.F.K. ile anne ve babası gözaltına alınarak, tutuklanmıştı.

Yargılama sürecinde çıkan ara kararla anne ile baba, tahliye edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:12 Kaynak: AA

Anne, Adana, Güncel
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