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Adana'daki cinayet davası

35 dakika önce

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunu tartışma sırasında tabancayla öldürdüğü, bir arkadaşını da yaraladığı iddia edilen babanın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

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Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunu tartışma sırasında tabancayla öldürdüğü, bir arkadaşını da yaraladığı iddia edilen babanın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, oğlu Burak Ü'yü (23) öldürdükten sonra kaçtığı Gürcistan'dan, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün girişimleri sonucu Türkiye'ye iade edilen sanık Yusuf Ü. (41) ve avukatlar hazır bulundu.
Duruşmada savunmasını yapan Yusuf Ü, oğlunun uyuşturucu ve alkol kullandığını iddia ederek "Bu yüzden aramızda tartışma çıktı. Oğlumu isteyerek öldürmedim, çok üzgün ve pişmanım." dedi.
Esas hakkındaki mütalaasını veren mahkeme savcısı, sanık Yusuf Ü'nün oğlunu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, yanında çalışan Veysel A'yı yaralamaktan 9 yıl, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:22 Kaynak: AA
Adana, Güncel
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