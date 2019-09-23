Adana'daki cinayet davası

Adana'da parkta "fotoğraf çekilme" nedeniyle çıkan bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı olayla ilgili biri tutuklu 2 sanığın 29'ar yıl 6'şar ay hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle açılan davaya devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık M.S. (17) tutuklu bulunduğu Hatay Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi Müdürlüğü'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SGBİS) ile katıldı.

Mahkemede tutuksuz A.T. (17) ve tarafların avukatları da yer aldı.

Mahkeme başkanı, sanıkların yaş tespitleri için istenilen rapora cevap verilmediğini belirtti.

Mahkeme savcısı, sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle yargılamalarının Adana'da yeni kurulan Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi görevi alanına girdiğini belirterek görevsizlik kararı verilerek dava dosyasının Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini ve tutuklu sanık M.S'nın tutukluluğunun devamını istedi.

Söz hakkı verilen sanıklardan M.S. olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Psikolojim bozuldu." diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.S'nin tutukluluk halinin devamına karar verip dava dosyasını görevsizlik kararıyla Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.



Olay



Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Yalçın Park içinde 17 Kasım 2018'de M.F.B. ve arkadaşı İ.C. birbirlerinin fotoğraflarını çekerken iddiaya göre, yüksek sesle konuştukları iddiasıyla M.S. ve A.T. tarafından uyarılmış, çıkan kavgada M.S, M.F.B'yi bıçaklayarak öldürmüş, İ.C'yi yaralamıştı.