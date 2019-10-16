Adana'daki cinayet davası

Adana'da, karısını kendisinden boşanmak istediği gerekçesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eşi Sevda Ç'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Harun Ç. ile avukatı katıldı.

Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 19 yıllık eşi Sevda Ç'yi uyuduğu sırada çekiçle kafa bölgesine birden fazla vurduktan sonra, etkisiz halde yatmasına rağmen bıçağı boğazına sokarak öldürdüğünü belirterek, Harun Ç'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı söz hakkı verilen sanık avukatı, mahkemeye adresini bildirdikleri tanık S.Ç'nin ifadesinin alınmasını talep etti. Avukat ayrıca, sanığın babası Akif Ç'nin de dinlenmesini istedi. Salona alınan Akif Ç, tanıklık yapmak istemediğini belirtti.

Sanık Harun Ç. de önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Bana iftira atılmıştır. Eşim beni akrabam S.Ç. ile aldatmıştır." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Harun Ç'nin tutukluluk halinin devamına, tanık S.Ç'nin de dinlenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde, 26 Aralık 2018'de, 19 yıllık eşi Sevda Ç'yi oğlunun yanında uyduğu sırada öldürdükten sonra polise teslim olan Harun Ç. tutuklanmıştı.