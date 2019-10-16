Son Dakika Haberleri: Adana'daki cinayet davası
Son Dakika Güncel Adana'daki cinayet davası

Adana'daki cinayet davası

18 dakika önce

Adana'da, karısını kendisinden boşanmak istediği gerekçesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'daki cinayet davası, System.String[]

Adana'da, karısını kendisinden boşanmak istediği gerekçesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eşi Sevda Ç'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Harun Ç. ile avukatı katıldı.

Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 19 yıllık eşi Sevda Ç'yi uyuduğu sırada çekiçle kafa bölgesine birden fazla vurduktan sonra, etkisiz halde yatmasına rağmen bıçağı boğazına sokarak öldürdüğünü belirterek, Harun Ç'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı söz hakkı verilen sanık avukatı, mahkemeye adresini bildirdikleri tanık S.Ç'nin ifadesinin alınmasını talep etti. Avukat ayrıca, sanığın babası Akif Ç'nin de dinlenmesini istedi. Salona alınan Akif Ç, tanıklık yapmak istemediğini belirtti.

Sanık Harun Ç. de önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Bana iftira atılmıştır. Eşim beni akrabam S.Ç. ile aldatmıştır." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Harun Ç'nin tutukluluk halinin devamına, tanık S.Ç'nin de dinlenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde, 26 Aralık 2018'de, 19 yıllık eşi Sevda Ç'yi oğlunun yanında uyduğu sırada öldürdükten sonra polise teslim olan Harun Ç. tutuklanmıştı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şule Çet davasında ifade veren bilirkişi: Düşmeden önce yarı çıplaktı
Tecavüzcüsünü öldüren kadına 10 yıl hapis cezası Bahçeli'den çok konuşulacak sakal esprisi: Bir hafta da sakalımı konuşsunlar Öldürdükleri arkadaşlarının cesedi taşırken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:09:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki cinayet davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]