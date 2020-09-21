Adana'daki cinayet davası - Son Dakika

Adana'daki cinayet davası

Adana'da, tabancayla 1 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiye de yaraladığı iddiasıyla hakkında 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 14 yaşındaki sanığın yargılanmasına başlandı.

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Adana'da, tabancayla 1 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiye de yaraladığı iddiasıyla hakkında 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 14 yaşındaki sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu çocuk sanık T.Z.Y, öldürülen Fatih Turhan'ın eşi Zahide Turhan ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık T.Z.Y. savunmasında, olay günü babaannesinin oturduğu mahalleye gittiğini ve karşılaştığı Fatih Turhan'ın ölmüş annesi ve ailesine küfür ettiğini savundu.

T.Z.Y, "Babaannemin evi ile Turhan ailesinin evi karşılıklıdır. Mahalleye gittiğimde Fatih ile karşılaştık. Yanında biri olup olmadığını hatırlamıyorum. Yine bana küfür etti ve daha önce söylediği gibi 'Dedeni öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim' dedi. Ölmüş annem ve aileme küfretti. Ben de bunun üzerine yanımda bulundurduğum tabanca ile Fatih'e ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Korkutmak için ayağına sıktım, neresinden yaralandığını bilmiyorum. Daha sonra mahalleye bıraktığım araç aklıma geldi. Araca doğru gittim. Panikle arkasına oturmuşum. Sonra fark edince şoför kısmına geçip arabayla uzaklaştım. Öldürme kastı ile hareket etmedim." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti öldürülen Fatih Turhan'ın eşi ile bazı tanıkları da dinlendi.

Mahkeme heyeti, çocuk sanık T.Z.Y'nin tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı olay yerinde keşif yapılması ve diğer tanıkların dinlenmesi için erteledi.

Olay

Yenibey Mahallesi 18031 Sokak'ta 24 Nisan'da Fatih Turhan ve Mustafa Eşki tabancayla yaralanmış halde bulunmuş, yaralılardan Turhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrası kaçan katil zanlısı 14 yaşındaki T.Z.Y. yakalanıp tutuklanmıştı.

Silah, Fatih, Adana, Dava, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 17:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'daki cinayet davası - Son Dakika

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