Adana'daki cinayet davası - Son Dakika

Adana'da 17 yaşındaki İsa Arıç'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İ.D. koronavirüs tedbirleri kapsamında tutuklu bulunduğu Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Daha önce tahliye edilen Arıç'ın dini nikahla yaşadığı Z.K. ile öldürülen çocuğun babası Musa Arıç ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık İ.D'nin önceki duruşmada yaş tespitine ilişkin istenilen raporun İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu'ndan geldiğini ve raporda, İ.D.'nin şu anda 22 yaşında olduğunun, olay tarihinde ise 18 yaşının içerisinde bulunduğunun belirlendiğini söyledi.

Mahkemede söz alan öldürülen Arıç'ın babası Musa Arıç, oğlunun planlanarak öldürüldüğünü iddia ederek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Öldürülen İsa Arıç'ın avukatı, sanık İ.D.'nin yaş tespiti ile ilgili gelen raporu kabul etmediklerini belirtti.

Söz hakkı verilen sanıklardan İ.D, olaydan pişmanlık duyduğunu ifade ederek tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanık Z.K. ise eski savunmalarını tekrarlayarak, olay nedeniyle çok zor günler geçirdiğini belirterek beraatini istedi.

Mahkeme savcısı da, verdiği mütalaasında sanıkların "tasarlayarak adam öldürme ve bu suça yardım" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İ.D'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Müşteki vekilinin, sanığın yaşı ile ilgili yeniden rapor aldırılması talebi red edilirken duruşma tanık H.Y'nin hazır edilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Olay

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde 29 Nisan 2017'de bıçakla yaralanmış halde bulunan İsa Arıç, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Arıç'ın dini nikahla yaşadığı Z.K. (16) ve gönül ilişkisi olduğu öne sürülen İ.D. tutuklanmıştı. Öte yandan zanlı İ.D'nin evi de Arıç'ın yakınları tarafından ateşe verilmişti.