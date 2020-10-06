Adana'daki cinayet davası - Son Dakika

Adana'daki cinayet davası

Adana'da 17 yaşındaki İsa Arıç'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'daki cinayet davası, System.String[]

Adana'da 17 yaşındaki İsa Arıç'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İ.D. koronavirüs tedbirleri kapsamında tutuklu bulunduğu Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Daha önce tahliye edilen Arıç'ın dini nikahla yaşadığı Z.K. ile öldürülen çocuğun babası Musa Arıç ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık İ.D'nin önceki duruşmada yaş tespitine ilişkin istenilen raporun İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu'ndan geldiğini ve raporda, İ.D.'nin şu anda 22 yaşında olduğunun, olay tarihinde ise 18 yaşının içerisinde bulunduğunun belirlendiğini söyledi.

Mahkemede söz alan öldürülen Arıç'ın babası Musa Arıç, oğlunun planlanarak öldürüldüğünü iddia ederek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Öldürülen İsa Arıç'ın avukatı, sanık İ.D.'nin yaş tespiti ile ilgili gelen raporu kabul etmediklerini belirtti.

Söz hakkı verilen sanıklardan İ.D, olaydan pişmanlık duyduğunu ifade ederek tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanık Z.K. ise eski savunmalarını tekrarlayarak, olay nedeniyle çok zor günler geçirdiğini belirterek beraatini istedi.

Mahkeme savcısı da, verdiği mütalaasında sanıkların "tasarlayarak adam öldürme ve bu suça yardım" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İ.D'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Müşteki vekilinin, sanığın yaşı ile ilgili yeniden rapor aldırılması talebi red edilirken duruşma tanık H.Y'nin hazır edilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Olay

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde 29 Nisan 2017'de bıçakla yaralanmış halde bulunan İsa Arıç, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Arıç'ın dini nikahla yaşadığı Z.K. (16) ve gönül ilişkisi olduğu öne sürülen İ.D. tutuklanmıştı. Öte yandan zanlı İ.D'nin evi de Arıç'ın yakınları tarafından ateşe verilmişti.

Malatya, Mahkeme, Adana, Ceza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'daki cinayet davası - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor Fenerbahçeli Nabil Dirar koronavirüse yakalandı Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İkili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada
Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı         
22:56
Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz         
21:49
MetroPOLL anketinde büyük sürpriz! Ekonomi sorusunda Mansur Yavaş, Erdoğan'ın ardından ikinci oldu MetroPOLL anketinde büyük sürpriz! Ekonomi sorusunda Mansur Yavaş, Erdoğan'ın ardından ikinci oldu         
21:22
Almanya Teknik Direktörü Löw: Fenerbahçe her zaman kalbimde Almanya Teknik Direktörü Löw: Fenerbahçe her zaman kalbimde         
20:58
Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız         
20:40
Korona talimatlarını çiğneyen Fırat Aydınus ve Yunus Yıldırım, baklava yerken yakalandı Korona talimatlarını çiğneyen Fırat Aydınus ve Yunus Yıldırım, baklava yerken yakalandı         
20:18
Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu         
19:40
Beyin ameliyatı olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, son halini paylaştı Beyin ameliyatı olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, son halini paylaştı         
18:05
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 23:21:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'daki cinayet davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei