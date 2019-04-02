Adana'daki Cinayet Davasına Devam Edildi

Adana'da Suriye uyruklu işçinin geri dönüşüm tesisinde öldürüldüğü iddiasına ilişkin davada biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da Suriye uyruklu işçinin geri dönüşüm tesisinde öldürüldüğü iddiasına ilişkin davada biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Suriye uyruklu Velid El Hamidi ile sanıkların avukatları geldi. Tutuksuz yargılanan ustabaşı H.F. ve iş yeri sahibi R.Ç. ise gelmedi.



Mahkeme başkanı, Adana Emniyet Müdürlüğünce olay yerine ilişkin çekilen görüntü ve fotoğrafların mahkemeye gönderildiğini, bilirkişi raporunun da geldiğini belirterek, taraflara söz hakkı verdi.





Sanığın avukatı, bilirkişi raporunda müvekkilinin geri dönüşüm makinesinin düğmesine bastığı konusunda tespit yapılmadığını, bu hususun eksik kaldığını söyledi.





Mahkeme savcısı da görüntülerin çözünürlükleri arttırılarak tekrardan bilirkişi raporu aldırılmasını, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.





Sanık Velid El Hamidi ise bilirkişi raporundaki görüntülerle ilgili soru üzerine, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, suçlamayı kabul etmeyerek, "Ben orada makineden çıkan pis naylonu tekmeliyordum." dedi.



Bu ifade üzerine, görüntüde naylon ya da başka bir şey görünmediğinin, makinaya tekme attığının görüldüğünün belirtilmesi üzerine sanık, "Orada plastiği soğutan bir su havzası vardır. Bazen plastikler orayı tıkadığında biz tekmeleyerek suyun akmasını sağlıyorduk. Ben orada herhangi bir şeye kızdığım için makineyi tekmelemiş değilim." diye cevap verdi.



Sanığın avukatı da olay yerinde keşif yapılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Sanık avukatının keşif talebi reddedilirken, olayla ilgili kamera kaydı görüntülerini içeren CD'nin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilerek, özellikle olayın meydana geldiği makinenin düğmesine kim tarafından basıldığı hususunun netleştirilmesi ve görüntünün net fotoğraflar haline getirilmesi için teknik donanımı ileri olan bir kurumdan rapor aldırılmasını kararlaştırıp duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.





Olay





Sarıçam ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çalışan Suriye uyruklu Halef Alacrah (20), hurda plastiklerin parçalandığı öğütücü makinesinde hayatını kaybetmişti.





Bilirkişi raporu ve iş yerindeki güvenlik kamera görüntülerine göre, olay günü Alacrah'ın plastik öğütme makinesine girdiği, sanık Hamidi'nin makinenin düğmesine basarak makineyi çalıştırdığı öne sürülmüştü.





Raporda iş yeri sahibi R.Ç'nin gerekli önlemleri almadığı için asli, ustabaşı H.F'nin ise tali kusurlu olduğu belirtilmişti.

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