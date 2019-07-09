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Adana'daki cinayet davasına devam edildi

37 dakika önce

Adana'da Suriye uyruklu işçinin geri dönüşüm tesisinde öldürüldüğü iddiasına ilişkin davada biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'daki cinayet davasına devam edildi, System.String[]
Adana'da Suriye uyruklu işçinin geri dönüşüm tesisinde öldürüldüğü iddiasına ilişkin davada biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hakkında müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Suriye uyruklu Velid El Hamidi ile sanıkların avukatları geldi. Tutuksuz yargılanan ustabaşı H.F. ve iş yeri sahibi R.Ç. ise gelmedi.

Mahkeme başkanı, olayı aydınlatacak olan görüntü kayıtlarının çözümü için bilirkişiye gönderildiğini söyledi.
Cumhuriyet savcısı, bilirkişiden raporun beklenmesini, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Tercüman aracılığıyla sorulara cevap veren sanık El Hamidi, suçlamayı kabul etmedi.
El Hamidi'nin avukatı da daha önce görüntülerle ilgili gelen bilirkişi raporunda müvekkilinin suçu işlediğine dair kesin delil olmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık El Hamidi'nin kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutukluluğunun devamına karar verirken, görüntü kayıtlarıyla özellikle olayın meydana geldiği makinenin düğmesine kim tarafından basıldığı hususunun netleştirilmesi ve görüntünün net fotoğraflar haline getirilmesi için teknik donanımı ileri olan bir kurumdan rapor aldırılması yönünde İstanbul 31.Ağır Ceza Mahkemesine yazılan talimatın beklenilmesine karar verip duruşmayı erteledi.
Olay
Sarıçam ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çalışan Suriye uyruklu Halef Alacrah (20), hurda plastiklerin parçalandığı öğütücü makinesinde hayatını kaybetmişti.

Daha önce alınan bilirkişi raporu ve iş yerindeki güvenlik kamera görüntülerine göre, olay günü Alacrah'ın plastik öğütme makinesine girdiği, sanık Hamidi'nin makinenin düğmesine basarak makineyi çalıştırdığı öne sürülmüştü.

Raporda iş yeri sahibi R.Ç'nin gerekli önlemleri almadığı için asli, ustabaşı H.F'nin ise tali kusurlu olduğu belirtilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:26 Kaynak: AA
Suriye, Adana, Güncel
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