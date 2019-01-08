Son Dakika Haberleri: Adana'daki Cinayet Davasında Karar

Adana'daki Cinayet Davasında Karar

40 dakika önce

Adana'da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili yargılanan 4 sanıktan 2'sine 25'er yıl, diğerlerine 8 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

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Adana'da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili yargılanan 4 sanıktan 2'sine 25'er yıl, diğerlerine 8 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Fırat Ava ve Mehmet Fincan ile tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Yakup Elçi ile Şahin Yavuz ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Ava, savunmasında, cinayeti işlemediği iddiasını tekrarladı.

İki yıldır tutuklu olduğunu belirten Ava, "Mağdur durumdayım. Dışarı çıkıp vatani görevimi yapmak istiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Fincan da cinayeti kendisinin işlemediğini ileri sürerek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ava ve Fincan'ı "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar ise "kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gülbahçe Mahallesi'nde 29 Nisan 2017'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan İzzet Yalçın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:14 Kaynak: AA

Adana, 3. Sayfa
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