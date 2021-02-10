Adana'daki cinayet şüphelisi baba ve kızının, cesedi 3 gün banyoda sakladığı iddiası - Son Dakika

Adana'daki cinayet şüphelisi baba ve kızının, cesedi 3 gün banyoda sakladığı iddiası

10.02.2021 10:15
Adana'daki cinayet şüphelisi baba ve kızının, cesedi 3 gün banyoda sakladığı iddiası, System.String[]

Adana'da 3 yıl önce kaybolduğu bildirilen kişiyi öldürdükleri ileri sürülen karısı ve kayınpederinin, cesedi 3 gün evin banyosunda sakladığı iddia edildi.

Adana'da 3 yıl önce kaybolduğu bildirilen kişiyi öldürdükleri ileri sürülen karısı ve kayınpederinin, cesedi 3 gün evin banyosunda sakladığı iddia edildi.

Merkez Seyhan ilçesinde 2018'de kaybolan M.G'nin (42) 3 Şubat'ta cinayet iddiasıyla tutuklanan anaokulu öğretmeni eşi N.G. (39) ve kayınbabası A.D. tarafından öldürülerek uçurumdan atıldığı iddiasıyla ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

Henüz cesedine ulaşılamayan M.G'nin, eşiyle yaşadığı tartışma sırasında eve gelen kayınbabası tarafından tabancayla öldürüldükten sonra cesedinin 3 gün evin banyosunda saklandığı ileri sürüldü.

Baba ve kızın, daha sonra çevreye koku yayılması üzerine cesedi araçla götürdükleri Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi yakınında uçurumdan attıkları iddia edildi.

Öte yandan, zanlı kadının, olayın ardından eşinin cep telefonundan kendisinin ve kayınbiraderi L.G'nin telefonuna, "Çalışmak için yurt dışına gidiyorum. Beni aramayın. Kimseyle görüşmek istemiyorum." şeklinde mesaj gönderdiği ileri sürüldü.

Olayın geçmişi

Anaokulu öğretmeni N.G, 2018 yılında eşi M.G'den haber alamadıkları iddiasıyla polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla banka hesabındaki paranın kullanılmadığını belirlediği M.G'nin öldürülmüş olma ihtimaline karşı çalışma başlatmıştı. Ekipler, kayıp M.G'nin evinin bulunduğu Tellidere Mahallesi'nde yaklaşık 5 ay boyunca araştırma yapmıştı.

Kayıp başvurusuna yakın bir tarihte N.G. ile babası A.D'nin akşam saatlerinde içi dolu büyük bir poşet taşıdıklarını belirleyen polis, iki kişiyi gözaltına almak için adreslerine gitmişti. Bu sırada kalp krizi geçiren A.D. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan ve 3 Şubat'ta tutuklanan N.G'nin ise ifadesinde, cinayeti babası A.D'nin işlediğini, daha sonra cenazeyi uçurumdan aşağı attıklarını itiraf ettiği öğrenilmişti.

Cinayet, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'daki cinayet şüphelisi baba ve kızının, cesedi 3 gün banyoda sakladığı iddiası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,9 oldu Cumhurbaşkanı sordu, kullanıcılar sosyal medyada gündem yaptı: İşte uzaya gönderilecek Türk için önerilen isimler Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Adnan Oktar'ın 'Hayalet'i örgütün 'Seks Olimpiyatlarını' deşifre etti: Cariye bulunuyordu Gelen kötü kokular nedeniyle polisin kapısını kırarak girdiği evden 7 kamyon çöp çıktı Meteoroloji gün gün uyardı! İstanbul'a kar geliyor Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı
Ticaret Bakanlığı'ndan bakkal amcayı sevindirecek AVM düzenlemesi: En az 200 metre mesafe şartı geliyor Ticaret Bakanlığı'ndan bakkal amcayı sevindirecek AVM düzenlemesi: En az 200 metre mesafe şartı geliyor         
10:11
Nihat Kahveci'den çarpıcı iddia: Fenerbahçe şampiyon olsa da Erol Bulut'la yola devam etmez Nihat Kahveci'den çarpıcı iddia: Fenerbahçe şampiyon olsa da Erol Bulut'la yola devam etmez         
09:52
Yasak aşk tartışması nedeniyle babası kocasını öldürmüştü! Cansız bedeni 3 gün boyunca banyoda saklamış Yasak aşk tartışması nedeniyle babası kocasını öldürmüştü! Cansız bedeni 3 gün boyunca banyoda saklamış         
09:39
Kendisini bir anda metronun önüne attı! Dehşet anları saniye saniye kamerada Kendisini bir anda metronun önüne attı! Dehşet anları saniye saniye kamerada         
09:31
Şehrin göbeğinde skandal! Hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etleri inşaat malzemesi taşır gibi taşıdılar Şehrin göbeğinde skandal! Hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etleri inşaat malzemesi taşır gibi taşıdılar         
09:15
Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde yenilgi rekoruna koşuyor Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde yenilgi rekoruna koşuyor         
09:06
Paşa torunları, 700 yıllık Güzelhisar Kalesi'nin varisi oldu Paşa torunları, 700 yıllık Güzelhisar Kalesi'nin varisi oldu         
08:36
Hande Erçel'e Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomenin aldığı ceza belli oldu         
07:53
İbo Show'da fasıl krizi! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı İbo Show'da fasıl krizi! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı         
01:47
Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle birlikte yeni yaş kutlaması yaptı Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle birlikte yeni yaş kutlaması yaptı         
23:45
Türkiye'nin Türkiye'nin "Milli Uzay Programı" uzaya ilk uydu gönderen Rusya'da geniş yankı buldu         
22:45
Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi         
22:18
Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü         
20:37
Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı         
15:49
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü         
15:47
Oya Başar, Nilgün Belgün itirafıyla gündem oldu Oya Başar, Nilgün Belgün itirafıyla gündem oldu         
15:28
Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim         
13:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2021 10:30:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'daki cinayet şüphelisi baba ve kızının, cesedi 3 gün banyoda sakladığı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei