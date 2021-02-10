Adana'daki cinayet şüphelisi baba ve kızının, cesedi 3 gün banyoda sakladığı iddiası - Son Dakika

Adana'da 3 yıl önce kaybolduğu bildirilen kişiyi öldürdükleri ileri sürülen karısı ve kayınpederinin, cesedi 3 gün evin banyosunda sakladığı iddia edildi.

Merkez Seyhan ilçesinde 2018'de kaybolan M.G'nin (42) 3 Şubat'ta cinayet iddiasıyla tutuklanan anaokulu öğretmeni eşi N.G. (39) ve kayınbabası A.D. tarafından öldürülerek uçurumdan atıldığı iddiasıyla ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

Henüz cesedine ulaşılamayan M.G'nin, eşiyle yaşadığı tartışma sırasında eve gelen kayınbabası tarafından tabancayla öldürüldükten sonra cesedinin 3 gün evin banyosunda saklandığı ileri sürüldü.

Baba ve kızın, daha sonra çevreye koku yayılması üzerine cesedi araçla götürdükleri Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi yakınında uçurumdan attıkları iddia edildi.

Öte yandan, zanlı kadının, olayın ardından eşinin cep telefonundan kendisinin ve kayınbiraderi L.G'nin telefonuna, "Çalışmak için yurt dışına gidiyorum. Beni aramayın. Kimseyle görüşmek istemiyorum." şeklinde mesaj gönderdiği ileri sürüldü.

Olayın geçmişi

Anaokulu öğretmeni N.G, 2018 yılında eşi M.G'den haber alamadıkları iddiasıyla polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla banka hesabındaki paranın kullanılmadığını belirlediği M.G'nin öldürülmüş olma ihtimaline karşı çalışma başlatmıştı. Ekipler, kayıp M.G'nin evinin bulunduğu Tellidere Mahallesi'nde yaklaşık 5 ay boyunca araştırma yapmıştı.

Kayıp başvurusuna yakın bir tarihte N.G. ile babası A.D'nin akşam saatlerinde içi dolu büyük bir poşet taşıdıklarını belirleyen polis, iki kişiyi gözaltına almak için adreslerine gitmişti. Bu sırada kalp krizi geçiren A.D. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan ve 3 Şubat'ta tutuklanan N.G'nin ise ifadesinde, cinayeti babası A.D'nin işlediğini, daha sonra cenazeyi uçurumdan aşağı attıklarını itiraf ettiği öğrenilmişti.