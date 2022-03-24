Adana'daki cinayet ve yaralama sanığına 23 yıl 10 ay hapis - Son Dakika
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Adana'daki cinayet ve yaralama sanığına 23 yıl 10 ay hapis

24.03.2022 14:48
Adana'daki cinayet ve yaralama sanığına 23 yıl 10 ay hapis

Adana'da bir kişiyi öldürdüğü, iki kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 23 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da bir kişiyi öldürdüğü, iki kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 23 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, silahlı kavgada Ali Deniz'i öldürdüğü, H.B. ve Ş.G'yi de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık T.Ç. ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık T.Ç, savunmasında, olayda öldürme kastı olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, haksız tahrik altında cinayetten 13 yıl 4 ay ve iki kişiyi de öldürmeye teşebbüsten 10 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde 28 Şubat 2020'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ali Deniz hayatını kaybetmiş, H.B. ve Ş.G. yaralanmıştı. Zanlı T.Ç. tutuklanmıştı.

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Ali Deniz, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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