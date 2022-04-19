Adana'daki cinayet ve yaralama sanığına müebbet istemi - Son Dakika
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Adana'daki cinayet ve yaralama sanığına müebbet istemi

19.04.2022 13:36
Adana'daki cinayet ve yaralama sanığına müebbet istemi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü, kardeşini de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten yaralama" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü, kardeşini de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten yaralama" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Doğankent Bahçelievler Mahallesi'nde geçen yıl 23 Ağustos'ta tartışma sırasında T.B'yi (24) bıçaklayarak öldürdüğü, kardeşi R.B'yi (22) de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan H.A. (35) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça, hazırlanan ve Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık H.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten yaralama" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, H.A'nın merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde caddede yürüyen ağabey kardeşin yolunu kestiği, sataştığı T.B'yi tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cebinden çıkardığı bıçakla öldürdüğü, kardeşi R.B'yi de hafif yaraladığı anlatıldı.

Hakkındaki suçlamaları iddianamedeki ifadesinde kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Son dakika... Adana'da karısını öldüren sanık hakim karşısında Son dakika... Adana'da karısını öldüren sanık hakim karşısında

Bahçelievler Mahallesi, Adana Yüregir, Doğankent, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'daki cinayet ve yaralama sanığına müebbet istemi - Son Dakika


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